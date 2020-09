Wethouder Boxtel en ouderen klaar met elkaar: ‘Je moest eens weten hoeveel werk deze groep ons heeft gekost’

BOXTEL - Onbeschoft. Zo kwalificeert wethouder Maruška Lestrade de brief die zij ontving van de werkgroep 'Samen ouder worden in Boxtel'. ,,Vooral voor onze ambtenaren die zowat gillend gek worden van het werk dat ze voor deze groep moeten verzetten.''

De werkgroep 'Samen ouder worden in Boxtel' heeft het wel gehad met het gemeentebestuur. Geen zaken mee te doen, is het oordeel. En dus geen vertrouwen meer in met name wethouder Maruška Lestrade, is het college per brief medegedeeld. Die gisteravond tijdens de raadsvergadering op haar beurt meldde zich zwaar geschoffeerd te voelen. ,,Ik kan er nog wel tegen, maar ze raken ook de ambtenaren. Dat neem ik de werkgroep echt kwalijk. Je moest eens weten hoeveel werk deze groep ons heeft gekost. Als we dat voor iedereen zouden moeten doen, zouden onze ambtenaren gillend gek worden.'' De wethouder kondigde dan ook aan 'serieus in gesprek te gaan' met de werkgroep.

'Samen ouder worden in Boxtel' is een samenwerking van een aantal ouderenorganisaties, die vorig jaar een plan voorlegde om komende problemen door de vergrijzing in Boxtel aan te pakken. Zoals de verwachte verdubbeling van het aantal kwetsbare ouderen.

Onbereikbaar

Dat voorstel blijft maar op de plank liggen, is het verwijt in de brief van de werkgroep richting Lestrade. Die, aldus de briefschrijvers, ook nog eens zowat onbereikbaar is voor een gesprek. Op haar beurt toverde de wethouder gisteravond naar aanleiding van vragen van BALANS over de kwestie, een omvangrijke lijst met 'contactmomenten' voor de dag die er volgens Lestrade zijn geweest. ,,Dat hebben wij toch echt anders beleefd'', reageert Jac Nouwens namens de werkgroep op die uitspraak.

Daarom heeft de werkgroep gevraagd om behandeling van het voorstel over de verkiezingen van november te tillen. ,,Zodat we met een nieuw college wel op een constructieve manier aan het werk kunnen.'' Een verzoek dat inmiddels is ingewilligd.