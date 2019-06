Wethouder Boxtel heeft even geen commentaar op ontslag cultuurverbinder

Emté Sint-Michiels­ges­tel dicht: pand wacht op sloopkogel

4 juni SINT-MICHIELSGESTEL - Klanten van de supermarkt Emté in Sint-Michielsgestel grijpen er op mis. De supermarkt is voorgoed gesloten. Sinds deze week zijn de deuren op slot en verwijst de huidige eigenaar Van Eerd hen naar de dichtbij gelegen Jumbo aan de Nieuwstraat in Sint-Michielsgestel.