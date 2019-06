Wethouder Compagne kan eindelijk aan de slag in Meierijstad

Na konijn en ezel is nu ook Boxtels geitje Jip dood: ‘Stop met voeren’

23 juni BOXTEL - En weer is een dier dood in de Geitenwei in de Boxtelse wijk Selissen. Zaterdagochtend bleek het 4-jarige geitje Jip het slachtoffer van eten dat mensen in de wei hebben gegooid. Enkele maanden geleden overleed hierdoor konijn Hendrik en anderhalf jaar geleden ezel Ponk. De medewerkers van de Boxtelse kinderboerderij worden er moedeloos van. ,,Hoewel de laatste tijd veel minder eten in de wei wordt gegooid", zegt coördinator Anky Moonen.