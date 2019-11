Wethouder ‘kijkt nog eens’ naar geld om rolstoelplan Liempde af te maken

Dat blijkt echter niet mee te vallen en de financiële positie van de gemeente Boxtel is ook niet van dien aard dat zorgeloos de portemonnee kan worden getrokken voor het resterende bedrag. Daarom richtte het burgerinitiatief, dat het project in 2020 wil afronden, zich in een brief tot de gemeenteraad. Met de dringende oproep ergens geld vandaan te halen. ,,Wij hebben uw volledige steun gekregen. Het kan toch niet waar zijn dat wij nu het project niet kunnen afronden”, aldus het initiatief.



De brief heeft in zoverre effect gehad dat wethouder Herman van Wanrooij de gemeenteraad heeft beloofd nog eens naar de kwestie te kijken. ,,We gaan de zaak goed op een rij zetten en onderzoeken of er alsnog mogelijkheden zijn. Vervolgens zien we in overleg verder wat te doen, want dit is geen garantie dat het geld ook daadwerkelijk op tafel komt.”