Wethouder moet vaker ’nee’ durven zeggen tegen miljoenenprojecten, luidt de boodschap

Van Voorst doelde op projecten als Omnipark Erp (zo'n 20 miljoen euro), de multifunctionele accommodatie De Groene Long in Sint-Oedenrode (9,4 miljoen), de verbindingsweg vanaf de N279 bij Keldonk richting industrieterreinen in Veghel (11,6 miljoen) en opgeteld ruim 10 miljoen voor nieuwbouw of renovatie van basisscholen in Veghel en omliggende kerkdorpen. ,,Het college vertikt het om te zeggen dat het geen geldbomen in de tuin heeft staan. We zitten met een negatief fortuin in de komende jaren. U moet zeggen ‘Ik ben Sinterklaas niet, als de bankbiljetten groeien op mijn rug, kom dan nog maar eens terug.”