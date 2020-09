Wethouder onder vuur: ‘Ik ben er voor álle Boxtelaren, niet alleen voor de ouderen’

CDA Boxtel wil meer weten over oorzaak van ruzie met werkgroep Ouderen

13 september BOXTEL - Verbaasd en teleurgesteld. Dat is het CDA naar aanleiding van de openlijke ruzie tussen college en de werkgroep ‘Samen ouder worden in Boxtel’. De christendemocraten informeren in schriftelijke vragen daarom naar de hoed en de rand van het gekissebis.