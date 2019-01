Wethouder over filmpje slechte wegen: 'Ouderen uit Gemonde geven duidelijk signaal af'

Explosie­ven uit WOII geruimd in Wijbosch

13:43 WIJBOSCH - Iedereen die dinsdagochtend in de buurt van de Oude Dijk in Wijbosch was, zal misschien even geschrokken zijn. De Explosieve Opruiming Dienst (EOD) was daar enkele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog aan het ruimen.