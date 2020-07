Wethouder toch om tafel over aanpassing van bouwplan in achtertuin van Liempdenaren

LIEMPDE - Er is zicht op een oplossing voor de problemen die omwonenden hebben met het bouwplan Zonneweide-west in Liempde. Wethouder Peter van de Wiel gaat opnieuw met hen aan tafel.

De burgemeester kon wethouder Peter van de Wiel niet overtuigen. Niet bewegen om nog een keer met bewoners van de Boxtelseweg in Liempde in gesprek te gaan over aanpassingen in hun voordeel van het bouwplan Zonneweide-west, pal achter hun woningen.

Emotionele betogen

Echter, na twee emotionele betogen in de gemeenteraadsvergadering van 7 juli van genoemde inwoners, een portie kritiek van raadsleden die daar op inspeelden, zegde dezelfde wethouder wel toe 'nog een keer' naar het plan te kijken.

En zie, nu de kruiddampen wat zijn opgetrokken, schijnt er alsnog licht aan de horizon voor de bewoners. Want, dat 'nog een keer kijken' heeft in ieder geval opgeleverd dat de wethouder opnieuw in gesprek gaat met betrokkenen over het plan.

Quote De wethouder heeft met projectont­wik­ke­laar en ambtenaren nog eens construc­tief nagedacht over een passende en haalbare oplossing Woordvoerder gemeente Boxtel

In augustus moet het duidelijk zijn

,,Hij heeft met projectontwikkelaar en ambtenaren nog eens constructief nagedacht over een passende en haalbare oplossing. En de ontwikkelaar is nu aan de slag met de nadere uitwerking hiervan", aldus een woordvoerder namens de wethouder. Die ook laat weten goede hoop te hebben op een voor alle partijen acceptabele oplossing. In augustus zou er echt duidelijkheid moeten zijn.

Achtertuinen en uitweg

Het draait in Zonneweide-west (11 appartementen, 18 woningen) om met name de mogelijkheden voor bewoners van de Boxtelseweg op een eigen uitweg voor hun achtertuinen. Die diep zijn en mogelijkheden bieden voor ook woningbouw. Een van hen krijgt die uitweg niet. En dat zette kwaad bloed.

Met veel rumoer over en weer. Tot een vergelijk leidde het uiteindelijk niet. Ondanks een aantal pogingen om te komen tot een oplossing, de laatste van burgemeester Ronald van Meygaarden. Die had met Carla van Wijk, een van de bewoners, een prima gesprek, maar kon Van de Wiel niet overtuigen nog eens te gaan praten met de bewoners, zo bleek in de raadsvergadering van 7 juli.

Quote Er is al uit en te na gesproken over dit plan. Er zijn aanpassin­gen gedaan, maar nu moeten we echt gaan bouwen, dat is in het belang van Liempde Wethouder Peter van de Wiel

,,Er is al uit en te na gesproken over dit plan. Er zijn aanpassingen gedaan, maar nu moeten we echt gaan bouwen, dat is in het belang van Liempde", was de uitleg van de wethouder. Die echter de raad na een heftig debat en toespraken vol verwijten van de bewoners, toch beloofde 'nog een keer' naar het plan te kijken. Met waarschijnlijk alsnog zicht op een oplossing.