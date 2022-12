Wethouder Van der Zanden neemt afstand van plannen De Ruiting in Esch, maar niet van harte

Dubbele pet wethouder Van der Zanden bij grote bouwplan­nen in Esch? Hij vindt het ‘geen probleem’

BOXTEL/ESCH - Wethouder Wim van der Zanden uit Boxtel is verantwoordelijk voor de grootscheepse bouwplannen aan De Ruiting in Esch, maar heeft aan deze weg ook zelf grond in eigendom. De agrariër van beroep ziet daar geen enkel probleem in en wil helemaal niets weten van schijn van belangenverstrengeling.

3 december