Wethouder zoekt oplossing voor onveilig speelplein in Wijbosch, ‘maar het is ingewikkeld’

De leiding van basisschool De Regenboog in Wijbosch besloot deze week dat de leerlingen niet meer op het dorpsplein mogen spelen . De grote speelplaats maakt onderdeel uit van een groot plein, waarover ook de doorgaande Eerdsebaan loopt. Dit leidt tot onveilige situaties, onlangs nog werd een kind aangereden. Volgens directeur Adrie Hellings van De Regenboog is de oplossing heel eenvoudig: de Eerdsebaan afsluiten voor doorgaand verkeer. ,,Maar zo eenvoudig is dat nog niet", reageert Van Rooijen. ,,De streekbussen maken weliswaar geen gebruik meer van de weg, maar je zit ook met landbouwverkeer en andere verkeersgebruikers. Bij het zoeken naar een oplossing moeten we rekening houden met de belangen van álle verschillende gebruikers van de openbare weg. En we moeten bijvoorbeeld ook rekening met de wensen van de provincie.”

Wegversmalling

Meerdere malen overleg

Meierijstad had al meerdere keren overleg met het schoolbestuur over het speelplein in Wijbosch. En ook het MIXX-speelveldje voor de kinderen is nog altijd onderwerp van gesprek. Volgens het college zijn er verschillende factoren waarom het veldje er nog altijd niet ligt. Het heeft volgens B en W ook met de zoektocht naar een geschikte locatie te maken. ,,En in alle gesprekken hebben we duidelijk gemaakt dat stichting MIXX over toekenning van het MIXX-veldje gaat en niet de gemeente.”



Wethouder Van Rooijen gaat komende week weer in overleg met de school, maar een uiterste datum voor een oplossing wil hij niet noemen. ,,We gaan niet overhaast beslissingen nemen.” Een fysieke afscheiding op het plein tussen de speelplaats en de Eerdsebaan ziet de wethouder ook niet meteen zitten. ,,Veel kinderen en hun ouders zullen toch twee keer per dag de Eerdsebaan moeten oversteken.”