Wie biedt? Beeldbepalende villa in centrum Boxtel in de verkoop

BOXTEL - Villa Phaf, het majestueuze gebouw in Boxtel, gaat in de verkoop. Het pand staat te verpieteren en de gemeente kan bovendien wel wat extra geld gebruiken. Al is slopen ‘niet wenselijk’.

Het bieden kan binnenkort beginnen. De gemeentelijke Villa Phaf op de hoek van de Rechterstraat met de Dr. Van Helvoortstraat bij het gemeentehuis komt te koop. Gebouwd als woning in 1910 door Jan Phaf, een eeuw geleden wethouder in Boxtel, en later vooral een kantoorgebouw voor onder meer de Witte Zusters van Lavigerie en gemeentelijke afdelingen.

Bij de herinrichting van de Rechterstraat is de villa 'ingetekend' als een mogelijk horecabedrijf.

Verpauperen

Nu staat het pand leeg, te verpauperen en een nieuwe rendabele bestemming kan eigenaar gemeente Boxtel ook niet een, twee, drie bedenken. Bovendien, de gemeente zit nogal krap bij kas en kan dus een aardig sommetje geld wel gebruiken.

Hoeveel de vraagprijs wordt? Dat wil wethouder Peter van de Wiel niet zeggen. ,,Dat is niet zo verstandig, denk ik. Want als we nu al aangeven hoeveel we denken te ontvangen, dan zal het ook nooit meer worden. In onderhandelingen staan we dan niet zo sterk." Op diverse sites, zoals die van huizendata.nl, wordt de waarde van de villa op de moment geschat op ergens tussen de vijf en zes ton.

Wethouder Peter van de Wiel.

Hoewel de verkoopbrochure volgens een woordvoerder van de gemeente nog in de maak is, zal sloop van het pand (een gemeentelijk monument) als 'niet wenselijk' worden aangegeven. En voor het toekomstig gebruik zijn ook niet meteen voorwaarden bedacht.

Horeca?

In het nieuwe bestemmingsplan centrum is wel een aantal zaken mogelijk gemaakt. Daarin is de bestemming wonen met ook mogelijkheden voor detailhandel en horeca. Bij de schetsen voor de uitgestelde herinrichting van de Rechterstraat is de ruimte voor de villa (als voorbeeld) al getekend als een terras. Op die plek komt ook een watergoot.

Ook verbouwen tot woningen voor senioren is een van de nieuwe gebruiksmogelijkheden die voor de beeldbepalende villa zijn geopperd.

Bouwen voor de senioren

Maar ook verbouwen tot woningen voor senioren is een van de nieuwe gebruiksmogelijkheden die voor de beeldbepalende villa zijn geopperd. Met name de CDA-fractie in de gemeenteraad komt herhaaldelijk met die mogelijkheid op de proppen. ,,Een prachtige kans om in het centrum woningen voor ouderen te realiseren, waaraan in Boxtel zo'n enorme behoefte is", aldus de christendemocraten enige tijd geleden.

De verkoop staat voor na de zomer op de rol. De gemeentezegsman geeft aan dat in de verkoopbrochure (en later de koopovereenkomst) straks 'uiteraard' allerlei privaatrechtelijke voorwaarden over bijvoorbeeld gebruik en ook sloop kunnen worden opgenomen.