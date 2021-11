Wie wil overdag naar theater?, is de vraag bij nieuwe coronaregels

Voorstel­lin­gen over bevrijding Meierij­stad na twee jaar uitstel nu echt van de baan

EERDE - Theaterkoor Stem heeft besloten de voorstellingen rond de viering van 75 jaar bevrijding van Meierijstad niet meer uit te voeren. ‘Vlucht naar de Vrijheid’ zou begin december in De Brink in Eerde worden opgevoerd en moest in twee jaar al meerdere keren worden uitgesteld.

25 november