Wie zoekt er nog een veldpoort?

Isa Hoes geeft kleur aan openings­week van nieuwe biblio­theek in Schijndel: ‘Dat boek moet ik ook maar eens openslaan’

7 juli SCHIJNDEL- De verbazing over het gebouw is groot bij de bezoekers van de nieuwe bibliotheek. Het is voor de meeste mensen dan ook de eerste keer dat ze na lange tijd het verbouwde voormalige gemeentehuis aan de binnenkant mogen bekijken. De bibliotheek op de Markt in Schijndel houdt een openingsweek. Dinsdagavond was schrijfster/actrice Isa Hoes te gast. Ze gaf de eerste lezing in de voormalige raadzaal over onder meer haar boek ‘Toen ik je zag’.