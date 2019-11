Wieken staan stil in Schijndel, maar molen kan open

Liempdse durpskwis Liempdser dan ooit

11:03 LIEMPDE - Onverbiddelijk was de organisatie van de Durpskwis Liempde vrijdagavond. Anton Hermes, teamcaptain van team 16 - 'Wij komen eraan' - was anderhalve minuut te laat om een puzzel in te leveren om daarmee een half uur eerder aan de quiz te mogen beginnen. Helaas, dertig minuten duimen draaien voor het hele team, dat uiteindelijk Kwisutbeter zag winnen met twee punten verschil.