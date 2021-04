Wiekloze windmolen krijgt weinig bijval in Meierijstad

Vermiste hond Simba zes weken later dood aangetrof­fen: ‘Hij zal altijd in ons hart blijven zitten’

16 april LIEMPDE - Hond Simba, die vorige maand vermist raakte, is dinsdagavond in Liempde dood aangetroffen. ,,We troffen hem in een sloot, vlakbij huis aan. Simba was zó'n schatje.”