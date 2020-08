Wielrenner naar ziekenhuis na botsing met auto in Sint-Michielsgestel

Ineens wilde iedereen een trampoline, ook een van 90 kilo op zes hoog

18 augustus BOXTEL - Wie zijn de winnaars en wie de verliezers van de coronacrisis? In deze rubriek komen ze allemaal aan bod. Dit keer aflevering 7: Trampolinespecialist Etan in Boxtel had het in korte tijd nog nooit zo druk.