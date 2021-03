Wiet of xtc aan het voorbereiden? Dan gaat pand op slot

De vijf gemeenten uit het politiebasisteam Meierij besloten samen om de regels aan te scherpen. De Opiumwet biedt deze mogelijkheid sinds 2019. Tot nu toe konden burgemeesters in deze gemeenten drugspanden alleen sluiten als er minimaal een half gram harddrugs of vijf gram softdrugs werd aangetroffen. Of wanneer op basis van andere feiten aannemelijk kon worden gemaakt dat in het pand in drugs werd gehandeld. ,,Vanaf nu kunnen we dat ook doen als er voorbereidende handelingen zijn getroffen", zegt burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad. ,,We hoeven dus bijvoorbeeld niet meer per se hennepplanten aan te treffen.”