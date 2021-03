Wietkwekerij van 480 planten opgerold in loods in Schijndel

‘Je kunt wel kinderen in Afrika helpen, maar óók in de buurt zijn er kids die niet sterk in hun schoenen staan’

22 maart DEN DUNGEN - Kinderen helpen die het thuis moeilijk hebben door trauma’s, pesten, misbruik of verwaarlozing. Dat doet Jade van Wingerden vanaf half april in Den Dungen. Onder meer met paarden en pony’s. ‘Het is heel schrijnend om te zien hoe kinderen lijden’.