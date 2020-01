Wijbosch komt in opstand: ‘Handen af van Wijboschbroek!’

,,Afblijven van die hap!” Frank Mulkens uit Wijbosch laat er geen misverstanden over bestaan. Hij is mede-oprichter van de actiegroep Handen af van Wijboschbroek. Deze werkgroep schreef een open brief aan de gemeenteraad van Meierijstad nadat het college van B en W eind vorig jaar het Wijboschbroek aanwees als een van de vier zoeklocaties voor een windpark met windturbines.

Boos en verontwaardigd

,,Komende donderdag zullen we de politiek duidelijk maken dat we hier absoluut niet van gediend zijn. We zijn boos en verontwaardigd. En dat geldt ook voor de dorpsraad en de Schaapskooi.”

In de brief staan tal val argumenten om deze ‘natte natuurparel’ niet aan te tasten. ,,Want er zijn nog meer bedreigingen voor het Wijboschbroek", stelt Mulkens. ,,Denk aan de verbreding van de snelweg A50. En een ontsluitingsweg voor de Veghelse industrie door een deel van het Wijboschbroek is ook nog altijd niet van tafel.”