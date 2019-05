Wijbosch krijgt na jaren een Mixx-veld

Afval in brand in droge sloot buitenge­bied Sint-Oedenrode

27 mei SINT-OEDENRODE - De brandweer is maandagmiddag opgeroepen voor een brand aan de Ostayweg in het buitengebied van Sint-Oedenrode. In een droge sloot lag allerlei afval, waaronder elektronische apparaten, dat in vuur en vlam stond.