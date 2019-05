Wijbosch viert vrijheid met Fier op Vrijheid 2.0

Het kleinschalige bevrijdingsfestival beleeft de tweede editie en begint op zondag 5 mei om 13.00 uur in Casa del Arte aan de Schoolstraat 21 in Wijbosch. Fier op Vrijheid biedt onder meer kunst, muziek en verhalen. Auteur en verhalenverteller Dirk Paagman uit Vught komt vertellen over zijn nieuwe boek over de bevrijding van Schijndel. Hij is dan verkleed als sergeant van de 5th Queens Own Cameron Highlanders.

Lopers van Loopgroep Wijbosch komen het bevrijdingsvuur uit Wageningen naar Wijbosch brengen. De lopers halen het vuur zaterdagavond laat op in Wageningen en gaan vervolgens in estafette richting Brabant. Kunstenares Pauline de L’Or uit Schijndel is van de partij op Fier op Vrijheid 2.0 met haar Salon de L’Or.

De entree is gratis.