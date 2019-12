Wijkgebouw Schijndel is klaar in 2023 ‘of eerder’, de SP is wachten beu

Begin volgend jaar moet er duidelijkheid zijn over de bouw van een nieuw wijkcentrum in de Schijndelse Bloemenwijk, in combinatie met zo'n veertig sociale huurwoningen. Dit verwacht directeur-bestuurder Mark Wonders van woningcorporatie Woonmeij. ,,We hebben de oplevering in de begroting van 2023 staan. Maar als het wijkcentrum en de woningen al in 2022 klaar kunnen zijn, gaan we daar natuurlijk voor.” Volgens Wonders is 2023 reëler: ,,Voor de wijziging van het bestemmingsplan moet je tegenwoordig al zo'n anderhalf jaar rekenen. En daarna heb je ook nog ruim een jaar tijd nodig voor de bouw, dus dan kom je al snel in 2023.”