Wijkmakelaars Boxtel en Gestel weer op volle sterkte

De wijkmakelaar is de contactpersoon tussen inwoners en gemeentehuis. Voor zaken die dringend opgepakt moeten worden, nieuwe initiatieven of klachten. Zo kunnen wijkmakelaars ook het aanspreekpunt voor jongeren zijn, maar kunnen zij jongeren ook aanspreken op hun gedrag.

De vier makelaars worden in de toekomst niet specifiek toegewezen aan of Boxtel of Sint-Michielsgestel, maar worden ingezet worden waar dat nodig is. Van de drie nieuwelingen werkte er al een voor beide gemeenten, de twee andere wijkmakelaars hadden een soortgelijke functie bij andere gemeenten.

Buurten en kernen

Boxtel had na het vertrek van Hans Mols in september geen wijkmakelaar meer. Na die tijd is de functie ook tegen het licht gehouden en het profiel bijgesteld. Burgemeester Ronald van Meygaarden in november in het Brabants Dagblad: ,,De nieuwe wijkmakelaars gaan zich nóg meer concentreren op het uitvoeren van projecten in buurten en kernen en minder met strategie.”