Wijkplein Gestel: ‘Klein maar vol met nieuwe plannen’

Een tijdje terug gingen ze wat stilletjes van start bij Stichting Wijkplein Gestel. Samen met een flinke groep vrijwilligers uit de buurt werd de woning die Woonmeij ter beschikking stelde omgetoverd tot een gezellige huiskamer van de buurt.

Nu worden er al koffieuurtjes gehouden voor buurtbewoners, breit een groepje dames er al flink op los en worden er steeds meer activiteiten ontplooid. De school waarin Wijkplein Gestel zat is inmiddels gesloopt. Daar komen nieuwe sociale huurwoningen.

Quote Wijkplein 2.0 is wel wat kleiner Hans van Hamond, Voorzitter Stichting Wijkplein Gestel

Voorzitter Hans van Hamond ziet het als een nieuwe start: ,,Wijkplein 2.0. Natuurlijk wel kleiner. Maar we krijgen alle medewerking van de gemeente op deze nieuwe stek. Uiteraard niet meer hier mét de Kledingbank en Speelgoedbank. Die zitten nu in de kantine van Heidelust. Maar natuurlijk wel met een aantal waardevolle activiteiten in de buurt. Voor alleenstaanden is het koffie-uurtje goud waard. Ze kletsen lekker met elkaar en drinken koffie. Het verdrijft soms ook wat eenzaamheid.”

Groenten verkopen

Van Hamond ziet nieuwe kansen voor de groengroep die achter de woning aan het Margrietplein een groentetuin heeft opgezet. ,,Waarom verkopen we niet zo nu en dan wat groenten aan mensen in de buurt. We moeten immers de eigen broek ophouden. Met kleine bedragen kunnen ze straks weer nieuw zaaigoed kopen voor het nieuwe seizoen. Dat kunnen we best verder uitbouwen.”

Repaircafé

Op de nieuwe locatie wil de stichting ook een repaircafé. ,,In de coronatijd allemaal nog wat lastig geweest. Maar straks kan er meer. Dan richten we hier ruimten in, beneden en boven in dit huis, waar allerlei kleine reparaties uitgevoerd kunnen worden. We zoeken nog wel een paar technische vrijwilligers die bijvoorbeeld wat elektrische apparaten kunnen herstellen.”

Quote Het is waardevol om hier een klein eetpunt te maken. Samen koken en eten dat verbindt Edwin Voets, Bint Welzijn

Edwin Voets van Bint Welzijn vindt het mooi dat het Wijkplein Gestel zo aan de weg timmert. ,,Dat is belangrijk. Ontmoeting tussen oud en jong, eenzaamheid verdrijven, samen ergens aan werken. Dat brengt sociale samenhang in een wijk. Ook voor de statushouders die in deze wijk wonen kan het Wijkplein een functie hebben. Ik zou het waardevol vinden als we hier een klein eetpunt maken in de toekomst. Dat kleine groepjes mensen samen een bedragje uitleggen, samen koken en samen eten. Een of twee keer in de maand. Daar werken we nog aan.”

Leerlingen

Ook ziet Voets mogelijkheden om leerlingen van basisscholen en het Elde College te betrekken bij klussen doen in de tuin of op een andere manier actief zijn bij het Wijkplein. ,,Allemaal mooie zaken die we in de toekomst verder gestalte willen geven.”

Spreekuur

Van Hamond vult nog aan: ,,Waarom niet een spreekuur voor de wijkagent hier af en toe? En wat te denken van de wijkmakelaar die hier af en toe kantoor komt houden. Mensen lopen hier makkelijk binnen. Daar zouden alle partijen voordeel bij hebben.”

Op 24 september tijdens Burendag wordt het Wijkplein Gestel officieel geopend.