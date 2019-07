Wijkplein in Sint-Michielsgestel is ware pleisterplaats geworden

SINT-MICHIELSGESTEL - Hoe ziet het Wijkplein in Sint-Michielsgestel in de voormalige basisschool de Touwladder er over een jaar uit, als het pand gesloopt wordt voor woningbouw? De vrijwilligers moeten er niet aan denken. Want het Wijkplein staat nu als een huis.

Vijf jaar geleden betrok een kleine groep enthousiaste buurtbewoners in Sint-Michielsgestel een leegstaand lokaaltje in de oude Touwladder. De gedachte was dat elkaar ontmoeten en samen buurtactiviteiten bedenken tot iets moois zou kunnen leiden en bewoners met elkaar zou verbinden.

Quote Dit is een gouden greep geweest om in de school het Wijkplein te beginnen Vincen Gil-Toresano, Welzijnsorganisatie Bint

,,Dat is uiteindelijk een gouden greep geweest”, stelt Vincent Gil-Toresano van welzijnsorganisatie Bint vast. ,,We wisten natuurlijk niet hoe dat zou uitpakken. Met het Wijkplein wilden we vooral het wijkgericht werken bevorderen. Dat was een omschakeling om vanuit de oude gedachte van de verzorgingsstaat nu mensen in hun buurt zelf aan de slag te zetten. Niet vóór mensen iets opzetten, maar dóór mensen zelf iets op laten bouwen. Met veel vrijwilligers.”

Op eerste wijkdag al 600 bezoekers

Twintig buurtbewoners gingen aan de slag. Er kwam vijf jaar geleden eerst een wijkdag met allerlei activiteiten zoals een vlooienmarkt, presentaties van lokale ondernemers en tal van andere activiteiten. ,,We hadden direct 600 bezoekers die eerste keer.”

Quote De stamtafel is tegenwoor­dig te klein voor de koffiegas­ten Angelique Schets, Coördinator bij Wijkplein

Angelique Schets coördineert veel zaken van het Wijkplein en zij vertelt samen met vrijwilliger en gastvrouw van het Wijkplein Mia Hoezen, hoe het Wijkplein steeds meer een spilfunctie kreeg in de Gestelse wijk. ,,We hebben twee keer per week inloop. Dan is het gezellig koffie drinken. De ‘stamtafel’ is tegenwoordig te klein voor de mensen die dan lekker even met elkaar komen buurten”, zegt Schets.

Ze steunen elkaar bij ziekte en praten over koetjes en kalfjes

,,Het zijn veelal mensen die niet naar een café gaan, maar hier tegen kleine kosten een bakkie doen”, zegt gastvrouw Mia Hoezen. ,,Ze steunen elkaar bij ziekte, praten gezellig over koetjes en kalfjes. Precies wat je wilt zien. Sociale contacten voor mensen die anders wellicht thuis blijven zitten. Met een hele lage drempel om binnen te wandelen. Het is gewoon heel gezellig onder elkaar.”

Volledig scherm Links Anbertien en rechts Ans, werkzaam in de Kledingbank van Sint-Michielsgestel. © copyright Marc Bolsius

Dat ‘huiskameridee’ in het Wijkplein kreeg al snel allerlei andere activiteiten. Handwerken, een groengroep die buiten de oude school een buurtpluktuin heeft en groente verbouwt voor de buurt, een jeu-de-boulesclubje en nog veel meer. Angelique Schets: ,,Anbertien Donders kwam met haar idee op de proppen om een lokaal te gebruiken als Kledingbank. Dat werd een succes. Want nu zijn twee lokalen in gebruik en vaak de hal. We hebben via de Voedselbank 430 geïndiceerde klanten die hier regelmatig kleding, schoenen en wat al niet meer komen halen. Van de wieg tot het graf voorziet de Kleidingbank in hun behoefte.”

Speelgoedbank toegevoegd aan areaal

Het wijkpreventieteam kreeg onderdak bij het Wijkplein, maar ook het Repaicafé en het Cultuurcafé. ,,Tot slot werd onlangs ook de Speelgoedbank toegevoegd met allerlei speelgoed voor kinderen uit huishoudens met een kleine portemonnee”, weet Schets.