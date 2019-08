Wijkplein laat oog vallen op Beekvlietboerderij in Sint-Michielsgestel

Brand in leegstaand pand op landgoed Haarendael Haaren verwoest keuken

23 augustus HAAREN - In een van de leegstaande panden op het terrein van landgoed Haarendael aan de Raamse Akkers in Haaren woedde vrijdagmiddag een brand. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend, maar de politie sluit brandstichting niet uit.