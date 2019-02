Wijziging in portefeuilles wethouders Sint-Michielsgestel

Wethouder Ed Mathijssen over de aanpassingen: ,,Het is goed om eens in de zoveel tijd te kijken of dat wat je aan de tekentafel bedacht hebt, nog steeds de beste werkwijze is. Gebleken is dat de verdeling van wmo en jeugdzorg over twee wethouders in de praktijk niet de beste was. Omdat we jeugdzorg en wmo toch bij de regio blijven inkopen, is het logischer om het ook bij één wethouder onder te brengen. De knip tussen interne en externe communicatie was ook niet efficiënt. Door arbeidsmarktbeleid en de participatiewet in bij één wethouder onder te brengen verwachten we letterlijk werk met werk te kunnen maken.”