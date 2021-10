Wil je een huis bouwen in Boxtel? Heb maar even geduld aub...

BOXTEL - Slecht nieuws voor mensen die in Boxtel graag een huis willen bouwen. Niet alleen bouwprojecten binnen de bebouwde kom blijven in Boxtel de komende tijd ‘liggen’. Ook voor het buitengebied zijn er veel meer aanvragen dan de ambtelijke afdeling aan kan.

De nood is daadwerkelijk aan de man in het Boxtelse gemeentehuis. Want de komende tijd blijven niet alleen binnen de bebouwde kom een groot aantal bouwprojecten onbehandeld op de ambtelijke tafels liggen, ook initiatieven in het buitengebied zullen veelal onbeantwoord blijven.

Help! Ambtenaren gezocht

Dat blijkt uit de antwoorden van het college op schriftelijke vragen van politieke groepering Combinatie95. De partij stelde daarin onlangs zich grote zorgen te maken over mogelijk stagneren van de woningbouw.

Quote Uw veronder­stel­ling dat er ook buiten de bebouwde kom meer initiatie­ven zijn dan we ambtelijk aankunnen klopt College Boxtel

Vijftig initiatieven komen voorlopig niet aan bod

Een maand geleden meldde het college onder het mom van ‘we kunnen beter eerlijk zijn’ dat er zo’n vijftig bouwinitiatieven in de bebouwde kom voorlopig niet aan bod komen. Omdat er te weinig personeel is, kiest het college er voor dertig projecten wel verder te helpen. Via vragen informeerde Combinatie95 naar de stand van zaken in het buitengebied.

Volledig scherm Een maand geleden meldde het college onder het mom van ‘we kunnen beter eerlijk zijn’ dat er zo’n vijftig bouwinitiatieven in de bebouwde kom voorlopig niet aan bod komen © Marc Bolsius

,,Uw veronderstelling dat er ook buiten de bebouwde kom meer initiatieven zijn dan we ambtelijk aankunnen klopt”, antwoordt het college. ,,Het is zelfs zo dat de disbalans tussen vraag vanuit projecten en wat we ambtelijk aankunnen groter is dan in de bebouwde kom. Ook hiervoor gaan we een prioriteitenlijst opstellen.”

Quote Echter voor zowel inhuren van personeel als werven van vaste medewer­kers geldt dat het lastig is om geschikte kandidaten te vinden College Boxtel

Onderbezetting op afdeling bouwzaken

En mocht er hoop zijn dat er snel een einde komt aan de onderbezetting van de afdeling ‘bouwzaken’ dan slaat het college ook die de bodem in. ,,Er is uiteraard volop aandacht voor bij de directie van Mijn Gemeente Dichtbij. Daar waar gaten vallen proberen we die te vullen. Echter voor zowel inhuren van personeel als werven van vaste medewerkers geldt dat het lastig is om geschikte kandidaten te vinden. De arbeidsmarkt staat sterk onder druk. In heel Nederland hebben alle gemeenten dezelfde uitdaging.”

Quote De arbeids­markt staat sterk onder druk. In heel Nederland hebben alle gemeenten dezelfde uitdaging College Boxtel

Vacatures

Op de vraag van Combinatie95 welke stappen het college gaat zetten om te zorgen dat er de komende tijd toch voldoende woningen worden gebouwd, luidt het antwoord: ,,We gaan ons richten op de dertig projecten die we prioriteit geven. Daarnaast gaat er veel aandacht aan invullen van de vacatures, het aantrekken van trainees en het gebruikmaken van regelingen zoals de flexpool.”