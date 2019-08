Wild zwijn en 7 hazen gedumpt nabij Haaren, wildbeheerder vermoedt na gokwedstrijd

De gedumpte kadavers zaten verpakt in plastic tassen. De hazen in een zak voor hondenvoer en het wilde zwijn in een vuilniszak. Een vriend van wildbeheerder Thomas van Geelen trof de dieren zaterdagochtend aan op het zandpad.

Van Geelen is naast wildbeheerder ook voorzitter van de Wild Beheer Eenheid Moergestel e.o. Hij gaat er vanuit dat de dieren in het gebied zijn gedumpt, maar daar niet zijn gevangen. “In deze regio komen nog geen wilde zwijnen voor. Daarom is het onmogelijk dat deze hier is geschoten. Daarnaast zijn het hazen zonder hagel, wat betekent dat ze niet zijn neergeschoten. Waarschijnlijk zijn ze met lange honden gevangen. Het zal mij niets verbazen dat ze zijn gevangen bij een gokwedstrijd,” aldus Van Geelen.

Pure stroperij

Bij zo'n wedstrijd worden lange honden, bijvoorbeeld windhonden, losgelaten in het bos en wint de hond die de meeste hazen vangt. Van Geelen: “ik jaag zelf ook, maar dit soort activiteiten hebben niets met faunabeheer of jagen te maken. Dit is pure stroperij. Er zou meer toezicht moeten komen. De omgevingsdienst houdt wel wat toezicht, er zijn onlangs 10 ambtenaren aangenomen voor heel Brabant. Dat is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat.”

Illegale activiteiten

Thomas ziet steeds meer activiteiten in het buitengebied die volgens hem het daglicht niet kunnen verdragen. “Vaak worden er illegaal gestroopte reeën gevonden en steeds vaker komen we drugsdumpingen tegen. Zelf spreken we onze leden en jagers aan om goed op te letten. Zij zijn op andere tijden in het bos dan normale mensen en zien meer. We hebben ook contact met de politie, maar dat moet beter. Hopelijk komt daar snel verandering in.”