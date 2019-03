Wilde bijen zijn welkom in Gestel

"Meer dan nodig", vindt Cilia Beijk van de Natuurgroep, "want het insectenbestand in ons land is er ernstig aan toe. Dat is danig geslonken. Daar moeten we zeker iets mee doen." Op deze zaterdagochtend dus, nabij het tennispark. Het grasland met her en der diverse boomsoorten en struiken, lijkt een ideale locatie voor de nesteldrang van bijen. Uitverkoren door de Natuurgroep. "In de omgeving staan nogal wat wilgen, een goede bijenboom", verklaart Wopke Wijngaard. Dus staat vanaf half 10 een twaalftal natuurliefhebbers energiek te graven. Tot een tiental centimeters diep drijven de spades het gele zand in.