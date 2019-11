Willie Wijnen uit Berlicum is beste paardenfokker ter wereld

De onderscheiding werd uitgereikt door de Deense organisatie WBFSH, de World Breeding Federation of Sport Horses. ,,Toen ik de brief van hen kreeg, ging er wel wat door me heen. Geweldig om daar te zijn met mijn vrouw Betsie en onze vier zoons, te midden van allerlei prominenten. Dat doet wat met je.”



De lijst met successen van Explosion W. is lang. Met de Britse springruiter Ben Maher won het paard onder meer de Global Champions Tour in 2018, de GCT in Londen, de Grote Prijs van Europa in Aken, en het duo heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokyo komend jaar.



Voor Wijnen was de onderscheiding zaterdag de kroon op zijn werk. ,,Explosion is tien jaar en staat aan het begin van zijn carrière”, vertelt Wijnen. ,,Drie jaar geleden heb ik hem verkocht en twee jaar geleden is hij gaan meedoen aan concoursen. In die twee jaar heeft hij al 3 miljoen verdiend, waarvan 6 ton in de laatste drie maanden.”