Wim Eijkemans stopt met zijn Schijndels ‘kindje’: ‘We hebben deze Plus van de bodem naar de top getild’

SCHIJNDEL – Zijn naam is bij een groot deel van de Schijndelse inwoners bekend. Jarenlang runde Wim Eijkemans een succesvolle Plus supermarkt in het dorp. Bovendien was hij zeer betrokken bij de gemeenschap. Maar nu staat hij op het punt om zijn ‘kindje’ te verlaten.

,,Het is een hele moeilijke keuze geweest om te stoppen”, zegt Wim Eijkemans (58). Twintig jaar lang runde hij de Plus in het centrum van Schijndel, maar nu heeft hij toch de keuze gemaakt om er een punt achter te zetten. ,,Ik beheer nog twee andere Plus supermarkten, allebei in Uden. Drie winkels runnen is te zwaar en daarom heb ik ervoor gekozen om een stapje terug te doen. Ook hielp de hele situatie rond het coronavirus bij het maken van mijn keuze. Omdat mijn dochter per se één van de twee supermarkten in Uden wilde overnemen en ik nog een aantal jaar in de andere wilde blijven, bleef de Plus in Schijndel over. Zo heb ik uiteindelijk de keuze moeten maken om mijn ‘kindje’ in Schijndel vaarwel te zeggen.”

Torro supermarkt

De Schijndelse Plus is niet de eerste supermarkt waar Eijkemans actief is geweest. ,,Ik ben als ondernemer begonnen met de eerste Plus van Nederland, dit was in Boxtel. Niet heel lang daarna kreeg ik de kans om de Plus aan de Hoofdstraat in Schijndel over te nemen. Op deze plek stond een grote Torro supermarkt. Ik weet nog dat ik bij mezelf dacht: als je ooit de baas bent van zo’n grote supermarkt dan heb je het wel gemaakt. Dus deze kans kon ik niet laten liggen. En een aantal jaar later was het zover.”

Tientallen reacties

Na zijn besluit om te stoppen stroomden de reacties binnen in huize Eijkemans. ,,Onvoorstelbaar veel. Ik had niet verwacht dat mensen de moeite zouden doen om kaartjes te sturen. Natuurlijk waren er ook mensen die het jammer vonden dat we stopten, maar iedereen bleef positief en wenste ons succes. Op dat soort momenten besef je hoe belangrijk het is om verbonden te zijn met de buurt. Dat is echt hartverwarmend en we zullen de mensen hier nooit vergeten.”

Eijkemans stelde zijn medewerkers online op de hoogte van het nieuws. ,,Er zijn zeker wat traantjes gevallen. Ook ik had er veel moeite mee. Niemand had dit verwacht en het kwam ook wel aan bij de werknemers. Met een aantal mensen werk ik al 20 jaar, daar bouw je een band mee op. Samen met die mensen heb je de winkel van de bodem naar de top getild.”

Maatschappelijk verbonden

,,Ik vind het heel belangrijk om maatschappelijk verbonden te zijn met de buurt waarin je winkelier bent”, vertelt Eijkemans. Jarenlang zorgde hij met zijn Plus voor allerlei maatschappelijke acties, zoals het sponsoren van het lokale sinterklaascomité. De acties waren niet alleen in het belang van Schijndel, maar ook in zijn eigen belang. ,,Toen ik hier begon stond het bedrijf op failliet gaan. De gunfactor van de mensen en de betrokkenheid heeft de winkel misschien wel gered.”

Eijkemans wist het dorp altijd weer enthousiast te krijgen voor de acties. ,,Je hebt hier veel contacten, dus je weet wat er speelt. Ik denk dat die verbondenheid aan de basis heeft gestaan van het succes. Zorg voor een connectie met je klanten en doe wat ze leuk vinden”, zegt Eijkemans.

Vertrouwen in de toekomst

,,Ik heb veel vertrouwen in de nieuwe ondernemers”, zegt Eijkemans. Vanaf 28 maart neemt het echtpaar Joey Bertrams en Lysanne van Reijen de Plus over. ,,Ze komen allebei uit een grote ondernemersfamilie dus ze weten zeker waar ze mee bezig zijn. Het zijn jonge ondernemers met goede ideeën. Zij zullen de klanten met evenveel liefde ontvangen als dat wij dat deden.”