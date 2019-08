Wim en Cisca delen al 50 jaar alles met elkaar

Dumpen van geit in Liempde is vergrijp tegen artikel 2.2 van Dierenwet

8 augustus BOXTEL - Team Meierij van de politie is op zoek naar meer informatie over een gedumpte geit. Die is al op 20 juni achtergelaten aan de Ooiendonksestraat in Liempde. Het dumpen van een dier en het aan zijn lot overlaten, is strafbaar volgens artikel 2.2 van de Dierenwet. Daarom heeft de politie deze zaak in onderzoek.