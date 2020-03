Windmolens hebben echt wél impact: dus moet je ‘gewone burger betrekken bij energiebeleid’

BOXTEL - Hoe maak je de ‘gewone burger’ enthousiast voor energiemaatregelen? Weliswaar heeft de wethouder toegezegd daarvoor zijn best te zullen doen, de SP in Boxtel maakt zich desondanks grote zorgen over het slagen daarvan. Want het gaat wel om je eigen achtertuin...

Inspraakmogelijkheden zijn er voldoende. Ook als het gaat om maatregelen op het gebied van duurzaamheid. Echter, als het daarover gaat dan zitten vaak dezelfde mensen en organisaties aan tafel. En ontbreekt de 'de man van de straat'.

Energieneutraal

De SP in Boxtel constateert het en maakt zich er derhalve grote zorgen over. ,,Want’’, zegt de partij in schriftelijke vragen aan het college, ,,wij zullen iedereen nodig hebben en enthousiast moeten maken om onze ambities te realiseren.” Een daarvan is dat Boxtel in 2030 energieneutraal wil zijn.

Gezinnen

,,Het gaat straks over zaken als: waar komen windmolens, welke impact hebben te nemen maatregelen op gezinnen? Zaken die van grote invloed zijn op de dagelijkse gang van zaken en waarvoor dus breed draagvlak nodig is. Weliswaar is door de wethouder toegezegd dat er de komende tijd inspraakmogelijkheden komen, wij hebben toch grote zorgen. Hoe gaat u regelen dat iedereen mee gaat doen?”, aldus de SP in de brief aan het college.

De enquête

De socialisten hebben daarover zelf wel gedachten. Mede gestoeld op hun eigen 'paradepaardje': de buurtenquêtes. ,,Ook inwoners die de klimaatmaatregelen niet zien zitten, allochtonen, mensen die het niet breed hebben, moeten we bij de zaak betrekken. Onze ervaring is dat het grootste bereik wordt behaald als je naar mensen toegaat, langs de deur of op straat."

De SP stelt voor om in ieder geval een grootscheepse digitale enquête te houden. ,,Wellicht in combinatie met mensen op straat benaderen, zoals we eerder hebben gedaan met bijvoorbeeld het nieuwe subsidiebeleid.”

Volledig scherm In de brief aan het gemeentebestuur doet de partij ook nog een voorstel voor het stimuleren van leggen van zonnepanelen. © Stock BD

Zonnepanelen stimuleren

In de brief aan het gemeentebestuur doet de partij ook nog een voorstel voor het stimuleren van leggen van zonnepanelen. ,,In 2019 lagen er op negentien procent van de daken in de bebouwde kom panelen. Wij vinden dat dit in 2030 tachtig procent moet zijn. Als je mensen hiervoor warm kunt maken, betrek je ze meteen bij het energiebeleid", denkt de SP.

