Windmolens zijn nog niet uit beeld in Gestel

Het dorp van Relinde van Drunen: ’Jeugd behouden voor Den Dungen, anders gaan ze naar Oeteldonk’

17 januari Het pronkstuk is wel de fraaie steek van de jeugdprins. Hij ligt bij de andere spullen van het jeugdcarnaval opgeslagen op de zolder van Relinde van Drunen (49) in Den Dungen. De fazantenveer wuift sierlijk heen en weer wanneer Van Drunen de steek oppakt. ,,Hier moeten we zuinig op zijn. Hij is kostbaar en het is moeilijk om aan zo’n veer te komen.”