Windstilte rond plannen Dungens Gat: komt die nieuwe visvijver er nog?

DEN DUNGEN - Het is stil rondom het samenwerkingsverband van een stuk of zeven verenigingen bij de Meerse Plas (Dungens Gat). Maar nu de winterstop voorbij is, pakken ze het overleg weer op om bijvoorbeeld een nieuwe, kleine visvijver aan te leggen.

De Eerste Dungense Hengelsportvereniging (EDHV), motoclub Lidu, de politiehondenvereniging, gezondheidsbedrijf Crossfit, reïntegratiebedrijf Van der Velden en twee duikclubs. Ze praten sinds 2018 al met elkaar en met de gemeente Sint-Michielsgestel, Den Bosch en milieuvereniging Het Groene Hart over het opwaarderen van het Dungens Gat.

Quote Windstilte wil niet zeggen dat we aan een dood paard trekken Jos Maas, initiatiefnemer plannen Dungens Gat

,,Het is stil rond de plannenmakerij”, zegt initiatiefnemer van destijds Jos Maas van de partij DorpsGoed. ,,Maar dat wil niet zeggen dat het trekken aan een dood paard is. Er is goed overleg tussen alle partijen om van de Meerse Plas een meer bruisende plek te maken.”

Nieuwe visvijver vooral om jeugdleden te trekken

De Hengelsportvereniging wil graag een nieuwe kleine visvijver aanleggen. Dat komt omdat de Meerse Plas te diep is voor gewone vissers. En als ze jeugd willen aantrekken, die lekker op een voorntje of baarsje willen vissen, is een minder diepe vijver aantrekkelijk.

Een klein clubhuis voor gezamenlijk gebruik

De grond uit die nieuw te graven plas kan de motorsport goed gebruiken om een aardenwal aan te leggen om het geluid naar de omgeving verder in te perken. Verder willen de clubs graag een klein clubhuis dat gezamenlijk gebruikt kan worden. Op die plek moet ook gas, licht en water worden gebracht dat er nu niet is.

Toiletten bij de recreatieweide van de plas

Voorts zou er bij de plas, waar nu een zonneweide is, een kleine voorziening kunnen komen voor ‘koek en zopie’ en een kleine toiletgroep. Daarmee kunnen recreanten die er in de zomer komen zwemmen ook vooruit. Volgens Jos Maas is het nu aan alle verenigingen om hun wensen bij elkaar te brengen en praktische afspraken te maken hoe een en ander vorm krijgt. ,,Nadat ik het initiatief heb genomen, is het nu vooral aan hen om het plan verder uit te werken en ook de omgeving bij hun plannen te betrekken.”

Overleg gaat volgende week weer verder