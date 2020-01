Windturbines in Wijboschbroek is ook voor politiek een stap te ver

Vada College in Boxtel heeft de voldoende te pakken

9:43 BOXTEL - Na 2,5 jaar ‘snoeihard’ werken is het Vada College opgekrabbeld van ‘zeer zwak’ naar ‘voldoende’. En die beoordeling door de Onderwijsinspectie opent deuren, zo merken ze op de school voor speciaal onderwijs in Boxtel . ,,We zijn weer in beeld.’’