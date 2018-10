‘Winkelcentrum Oosterhof is in huidige staat een schande voor Boxtel’

Video Brand in eetcafé Jansen en Jansen in Schijndel

24 oktober SCHIJNDEL - In eetcafé Jansen en Jansen op de Markt in Schijndel heeft dinsdagnacht brand gewoed. Het lijkt erop dat die begonnen is in de gashaard in het restaurant op de begane grond. Hoe groot de schade is, is nog moeilijk te overzien, maar de uitbater moet in elk geval rekening houden met flink wat roetschade.