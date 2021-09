Winkelcentrum Oosterhof krijgt eindelijk een nieuwe jas en interieur

BOXTEL - Van groot tot klein, alle winkels van het winkelcentrum Oosterhof in Boxtel-oost ondergaan de komende twaalf maanden een metamorfose. In een stuk of vijf fasen wordt over een kleine twee maanden begonnen met een grondige verbouwing van het centrum dat uit de jaren tachtig stamt.

Buurtbewoners konden woensdagavond een kijkje nemen bij de grote tekeningen die op de winkelruiten van onder meer de leegstaande Aldi waren geplakt. Bij die lege Aldi begint straks het proces van verbouwen en vernieuwen van het hele centrum. ,,Een flink deel van het dak wordt gedaan. Daar komen straks ook zonnepanelen op te liggen. En de meeste winkels willen richting gasloos", vertelt Daan Beelen van Libre Concept & Development (ontwikkelaar).

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Het voormalige Poolse winkeltje staat er vervallen bij. © Jan Zandee/ Fotoburo Bolsius

Nu kun je Oosterhof binnen vanaf vier zijden. ,,Dat kruis gaat eruit. Er blijven twee ingangen (bij de beide grote parkeerplaatsen) over van de huidige vier waardoor er straks nog één ‘passage’ dwars door het centrum loopt met aan de ene kant een (flink) grotere Jumbo en het cafetaria en aan de andere de zes overige winkels (dierenwinkel, drogist, kapper, bakker, schoenmaker en slager).”

Volledig scherm De ingang aan de kant van Dobey verdwijnt straks. © Domien van der Meijden

Kapper twee keer verkassen

De winkels kunnen allemaal open blijven. ,,Al zal er natuurlijk regelmatig wel wat bouwoverlast zijn. Want dat kan namelijk niet anders. Dat willen we wel zoveel mogelijk beperken. Omdat de nieuwe passage met lichtkoepel dwars door het grote winkelgebied loopt, is alleen de kapper even het kind van de rekening. Die moet twee keer verhuizen. Een keer naar het pand van de slager, daarna naar de nieuwe plek", zegt Beelen.

Pizzeria

Corné de Jong van de coöperatieve vereniging van eigenaren is blij dat er na twintig jaar actie komt. ,,Iedereen is er aan toe. En het wordt heel erg mooi. Bijna alles gaat op de schop. Een deel van het dak, alle vloeren, er komen nieuwe winkelpuien en zelfs aan de buitenkant ondergaat het gebouw een grote metamorfose en krijgt het een extra groene aankleding. Ook het bijgebouw, waar vroeger Gall & Gall zat en later het Poolse winkeltje, wordt helemaal opgeknapt. Daar komt begin 2022 een nieuwe zaak in te zitten. Een pizzeria/broodjeszaak.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm De pinautomaat keert niet terug. © Domien van der Meijden

De pinautomaat aan de achterzijde van de dierenzaak Dobey komt niet meer terug. Momenteel is de automaat afgetimmerd met houten platen. Daan Beelen: ,,Het is aan de nieuwe organisatie Geldmaat om te kijken waar de nieuwe pinautomaten in Boxtel overblijven. Geldmaat zet voor ING, ABN Amro en Rabobank overal in Nederland nieuwe gele en universele pinautomaten. Hier keert ze niet terug.”

Fietsroute

Tegelijkertijd met het opknappen van de binnenboel en buitenboel van winkelcentrum Oosterhof, gaat ook de gemeente Boxtel aan de slag met de openbare ruimte rondom het winkelcentrum. Frank van Meurs namens de gemeente: ,,Aan de noordkant bij de Maastrichtsestraat pakken we de fietsroute beet. Die wordt verbeterd. De smalle bocht bij het leegstaande pandje van de voormalige Poolse winkel wordt flauwer en beter. Daarnaast zetten we een groene haag tussen het fietspad en de weg waar autoverkeer komt naar de parkeerplaatsen. Dan is de scheiding tussen langzaam verkeer en auto's veiliger.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Een impressie van de nieuwe winkelpassage in Oosterhof. © Domien van der Meijden

Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk aan de noordzijde. Ook de plek van de containers blijft. ,,Aan de zuidzijde verdwijnen er vier parkeerplaatsen. Daar maken we meer ruimte om mooi groen te zetten. Die parkeerplaatsen komen aan de kant van Princenlant weer terug. Ook aan de zuidkant blijven de containers.”

Laden en lossen

Het laden en lossen voor de supermarkt van Jumbo gebeurt in de nieuwe situatie straks aan de kant van Princenlant. Die zit nu met een perron aan de zuidzijde. ,,We hebben al samen met Jumbo gekeken hoe dat het beste kan. Vanaf de Beneluxlaan erin en via rondrijden er ook zo weer uit. Aan de Beneluxlaan zitten wel twee ingangen van basisschool de Hobbendonken. Door een afscheidingshek te plaatsen willen we hier de veiligheid voor de kinderen vergroten.”

Parkeerterrein soms deels bezet

De exacte start van de verbouwing is nog niet helemaal helder. ,,Bouwmaterialen bestellen, voldoende bouwvakkers. Daar is de aannemer van afhankelijk. Maar over een week of zes tot tien zijn we hier aan de slag. En rond Kerstmis willen we uiteraard de winkeliers niet te veel in de wielen rijden als er drukte komt vanwege de feestdagen. Maar soms zal een deel van het parkeerterrein in bezit zijn met kraanwagens of materialen. Daar ontkomen we niet aan. Over een klein jaar is alles weer achter de rug. En omdat alle winkels verkassen, krijgen die ook allemaal een compleet nieuw interieur. Je kent het straks echt niet meer terug.”