Winkelen Schijndelaren liever in eigen dorp of in Den Bosch?

Winkelen Schijndelaren in het weekend het liefst in hun eigen centrum? Of gaan zij liever naar Den Bosch of Eindhoven om te funshoppen? En gaan zij dan met de auto of het openbaar vervoer? Op vragen als deze hoopt het gemeentebestuur van Meierijstad antwoord te krijgen. ,,Allemaal informatie waaruit we kunnen opmaken op welke plekken we het goed doen, of op welke plekken minder", zegt wethouder Harry van Rooijen (VVD).