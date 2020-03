Winkeliers uit Schijndel niet van plan bij de pakken neer te zitten

SCHIJNDEL - Sommige Nederlandse gemeenten zijn vanwege de coronacrisis opeens gedegenereerd tot 'spooky' oorden waar momenteel bar weinig te beleven valt en nauwelijks gewinkeld wordt. Binnen de regio is het in de meeste winkels weliswaar een (flink) stuk rustiger dan normaal, maar van een uitgestorven straatbeeld is (vooralsnog) nergens sprake. "We blijven positief."

"Graag een slof Malboro. En doe er gelijk een staatslot bij", zegt een klant in de tabakzaak Compaenen die zich bevindt in de Schijndelse Hoofdstraat. Op het gezicht van eigenaar Jan van Roessel verschijnt voorzichtig een glimlach. "Voor de meeste winkeliers en andere ondernemers zijn het barre tijden, maar míjn omzet blijft denk ik hetzelfde. Een verstokte roker zal niet snel z'n dagelijkse portie nicotine in de ban doen", vertelt Van Roessel even later. "Wat je wél ziet is dat klanten minder vaak komen. In plaats van een pakje kopen ze nu eerder een slof. Tja, dat is eigenlijk ook een vorm van hamsteren." De verkoop van loten gaat eveneens z'n gangetje. "De toto ligt eruit, de rest niet. Bij de vorige crisis zag je geregeld een opvallende stijging van de lotenverkoop. Met een grote prijs ben je immers in één klap verlost van al je financiële zorgen. Zojuist trouwens nog een fanatieke klant over de vloer gehad. Hij begon gelijk te krassen. Maar omdat-ie erbij ging hoesten heb ik hem vriendelijk verzocht buiten zijn krasactiviteiten voort te zetten."

Korter open

Van Roessel is tevens bestuurslid van Citymanagement. "Een aantal winkeliers heeft inmiddels besloten de komende tijd korter open te zijn. De meesten hebben die stap nog niet gezet. Over het algemeen zie je mensen héél gericht hun boodschappen doen, zonder al te lang op straat te bivakkeren. En wat de koopavond betreft: die gaat vrijdag gewoon door, ondanks dat het al weken rustig is op die avond. De enige zaken die op dit moment écht goed draaien zijn de bakkerijen, supermarkten en de drogisterijen.”

Mary Swinkels van bakkerij Gillis in Boxtel-Noord kan dat laatste beamen: "Het spreekwoordelijke verhaal van de zoete broodjes die over de toonbank gaan, blijft intact. Mensen kunnen niet zonder voedsel, toch?" Bart van Rosmalen, eigenaar van Bloemsierkunst Marimba en voorzitter van de plaatselijke winkeliersvereniging Selissen, denkt dat het uiteindelijk allemaal goed komt: "We blijven positief. Onze winkeltijden en die van onze collega's zijn nog niet aangepast. Wel heb ik al medewerkers verlof moeten geven, simpelweg omdat er geen oppas voor de kids was. Daar gaan we overigens soepel mee om.”

Dalende omzet

Voorlopig ziet Piet van Esch van de Read Shop in Sint-Michielsgestel evenmin zijn omzet dalen. "Het is duidelijk minder druk in de winkel. Maar de gemiddelde klant is niet flauw. Sommigen lopen gerust met twee, drie boeken naar buiten. Ook spelletjes, puzzels en tijdschriften zijn gewild. Ze hoeven zich thuis in ieder geval niet te vervelen", aldus Van Esch.