Winnaar Fedde uit Gestel wil Jeugd van Tegenwoordig interviewen voor Jeugdjournaal

NL-Alert voor grote heidebrand in Son en Breugel, recreanten moeten gebied verlaten

19 april SON EN BREUGEL - In een stuk droge heide aan de Bestseweg in Son en Breugel is zondagmiddag een natuurbrand uitgebroken. Voor recreanten in het gebied is een NL-alert afgegeven. Zij worden verzocht het gebied zo snel mogelijk te verlaten.