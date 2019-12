Winterpark in Schijndel: kinderen staan op het ijs, de ouders zitten in het café

SCHIJNDEL - Op de dag van de opening trok het Winterpark in Schijndel al vijfhonderd bezoekers. Ook in het weekend was het druk. ,,De juiste formule, een prima team en een goed draaiboek'', zegt Veronique Korsten, lid van de organisatie.

,,Goed geregeld, een pluim voor de organisatie.'' ,,Leuk en er is ook wat voor ouderen te doen in het weekend.'' ,,Super leuk voor de kids, die vinden het hartstikke leuk om hier te schaatsen.'' Volop complimenten voor het Winterpark in Schijndel van ouders met schaatsende kinderen.

Hele gezin

Volgens Miranda van Hout is het leuke van het Winterpark dat het hele gezin er is. ,,De kinderen schaatsen, de ouders zitten in het café.’' Om het evenement zonder de gemeentelijke subsidie draaiende te houden, zijn er zo’n 12.000 schaatsers nodig. ,,We verwachten wel dat we dat halen’', stelt Korsten. Vorig jaar waren er ruim 10.000 bezoekers.

De achtste editie van het Winterpark aan de Markt werd vrijdag geopend en trok meteen al zo'n vijfhonderd bezoekers. Ook zaterdag en zondag werden zowel het wintercafé als de ijsbaan druk bezocht.

,,We hebben na acht jaar de juiste formule en een prima team met een goed draaiboek, zodat we jaarlijks maar wat kleine dingen aan hoeven te passen’', aldus Veronique Korsten van de organisatie. Dit jaar werd de dj-booth veranderd: in het café werd het design geprofessionaliseerd en op de ijsbaan kreeg de dj-booth een eigen plekje.

Bingo

Tot en met 5 januari 2020 zijn er in het Winterpark weer diverse activiteiten. Op de ijsbaan de sportieve evenementen zoals curling, ijshockey discoschaatsen en gratis schaatslessen. In het café weer de foute bingo, een toeptoernooi, knutselmiddagen en speciale uurtjes voor ouderen. Ook maatschappelijk gezien draagt het Winterpark haar steentje bij. Diverse instellingen worden volgens Korsten bij de activiteiten betrokken en leerlingen van de basisscholen maken gratis gebruik van het schoolschaatsen. Allemaal mogelijk dankzij 120 vrijwilligers.

Op de ijsbaan schaatsen kinderen hun rondjes, jongere schaatsertjes gaan in een lager tempo over het ijs en de kleinsten, zich vasthoudend aan een pinguïn, ploeteren. Een kleine jongen neemt een moedig besluit: schaatsen zonder pinguïn. Helaas, het spontane besluit wordt hardhandig afgestraft. Talloze valpartijen verder heeft het manneke 'zijn' hulpstuk weer te pakken om vervolgens mét de pinguïn op het ijs te belanden. Maar opgeven? Echt niet!

Achter een stoel

Voor de 13-jarige Sophie is het schaatsen een makkie. ,,Ik ben al zo'n vier uur hier, schaatsen en kijken, heel leuk.'' De Schijndelse leerde schaatsen op de ouderwetse manier: achter een stoel. En ze vond de sport meteen leuk. Zo leuk zelfs dat ze samen met dorpsgenootje Bram (11) bij de Tilburgse ijshockeyclub Tilburg Trappers lessen volgde. Bram: ,,We kunnen goed schaatsen, we hebben ons ook opgegeven voor het ijshockeytoernooi.'' Ook Luuk (9) vindt het schaatsen leuk. ,,Alleen zijn de grote jongens wat wild.'' Zijn zus Lieve (7) heeft fijn geschaatst. ,,Maar als je valt, wordt je nat.''

Drukte