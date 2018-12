Winterpark Schijndel geopend: ‘Pareltje voor de gemeenschap’

Van Rooijen zei blij te zijn met alle initiatieven, zoals het Winterpark, Paaspop en Schijndel aan zee. ,,Dat is fantastisch voor Meierijstad.” De wethouder memoreerde aan de laatste Elfstedentocht in 1997. ,,We hebben al 21 jaar geen strenge winters meer gehad. Geen Hollandse taferelen. En nu hebben we een ijsplek in Schijndel, een plek om lekker te schaatsen. En gisteren is de ijsbaan in Veghel geopend, Sint-Oedenrode volgt in januari.”