Winterpark Schijndel trekt hordes schaatsers

Het liep als een tierelier: de zevende editie van Winterpark Schijndel trok in ruim vier weken tijd meer dan tienduizend bezoekers - 350 per dag. Twintig procent meer dan vorige jaar. Gisteren was de laatste dag. Robert van den Brand, voorzitter van Stichting Winterpark Schijndel heeft wel een verklaring voor het succes: "De sfeer en aankleding zijn hier op-en-top. En het contact tussen ouders en kinderen is uniek omdat je vanuit de horeca'huiskamer' direct op de ijsbaan kijkt. Dat is anders dan een café in de buurt van een ijsbaan."

En dat vond bezoekster Patricia Rijploeg een groot voordeel. "Als ouder heb je hier prima zicht op de kinderen. En de sfeer is uitstekend. Niks op aan te merken."

Combinatie is uniek

De combinatie horecatent en ijsbaan blijkt uniek te zijn, zo werd bevestigd door vrijwilligster Yvette De Heer. "Ik ben in Maastricht en Den Bosch geweest. Eigenlijk moet Den Bosch zich schamen voor de schaatsbaan. Die in Maastricht is wel mooi, maar qua horeca is er weer heel weinig. Winterpark Schijndel heeft veel meer charme." Bezoekster/sponsor Claudia van Liempd deed eveneens een duit in het zakje. "Omdat de horeca en de schaatsbaan gecombineerd zijn, zit je met iedereen samen." Van Liempd vond het tevens 'geweldig' dat bijna alle Schijndelse ondernemers donateur waren én dat er veel vrijwilligers waren die in shifts twaalf uur per dag in touw waren.

"In totaal zijn er 108 vrijwilligers", bevestigde Yvette de Heer, coördinator van de hele vrijwilligersploeg. "Voldoende mensen dus. Vier weken lang is het een soort familie." De Heer heeft er wel een verklaring voor dat er zoveel vrijwilligers op afkomen. "Ze willen erbij horen, de activiteiten zijn erg leuk en het is een overzichtelijke periode. Maar als bestuur beginnen we in maart/april weer." De vaste kern in de vrijwilligersgroep is heel groot en dat droeg ook dit jaar weer bij aan het vlekkeloze verloop van alle activiteiten. "Ze weten precies wat ze moeten doen en de onderlinge overdracht na elke shift verloopt ook prima. Voor volgend jaar zijn er alleen maar enkele details die beter moeten. Zo moeten we iets verzinnen voor de huurschaatsen op de plank - die vallen om als je er een paar tussenuit haalt."