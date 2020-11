Winterterrassen in Meierijstad mogen pas verrijzen als horeca weer open gaat

Dit laat een woordvoerder van de gemeente Meierijstad desgevraagd weten. ,,Dat is niet zo erg", reageert Jasper van der Heyden, eigenaar van Het Tramhuys Bar & Food en cafetaria De Kafmolen in Schijndel. Hij is een van de horecabazen die zo'n winterterras aanvroegen. ,,Zo'n winterterras hebben we in twee dagen opgebouwd. Zodra we horen dat we weer open mogen, is zo'n terras snel geregeld.”