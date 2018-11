Winterwonderland in Schijndel: een skihelling, nepsneeuw en tientallen kerstmannen in je woonkamer

Eind oktober sjouwde Rina van den Akker 56 bananendozen met kerstlichtjes, kabels en winterse decorstukken van zolder naar haar huiskamer aan de Pesserslaan in Schijndel. De buurvrouw zeulde spontaan mee, want om hulp vragen doet Van den Akker niet. ,,De gezellige sfeer van december spreekt me aan. Mijn dochter was jarig in december; ze is helaas vijftien jaar geleden overleden maar het blijft mijn maand. We deden toen ze nog leefde samen altijd iets ludieks met de kerstboom. Zij hield ook erg van december."