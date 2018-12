Winy Maas ziet het helemaal zitten: woningen met hotel op Markt in ‘zijn’ Schijndel

Winy Maas heeft warme belangstelling voor de toekomstige invulling van het oude gemeentehuis van Schijndel. ,,Winy Maas is als adviseur nauw betrokken bij de toekomstplannen voor deze locatie”, bevestigde wethouder Coby van der Pas (CDA, gemeentelijk vastgoed) van Meierijstad maandagavond. Zij presenteerde samen met landschapsarchitect Frank Meijer en architect Maaike Westinga de plannen voor het oude raadhuis. Het meest opvallende nieuws is dat het nieuwere gedeelte van het oude gemeentehuis niet alleen in beeld is voor (zorg)woningen, maar ook voor een hotel. ,,Aan de zijde van de Markt denken we aan een hotelfunctie of een wat groter bed & breakfast”, aldus Van der Pas. Om hoeveel kamers het zou gaan, is nog niet bekend.