WK Paalklimmen in Wijbosch: snel, heroisch of met ‘zweet in de naad’

Zo snel mogelijk in een dikke paal van 16 meter hoog klimmen, en de bel luiden. Dat is waar het allemaal om draait tijdens het Wijbossche Kampioenschappen Paalklimmen. Elk jaar ergens in september gehouden, afgelopen weekend alweer de dertiende editie. Nog nooit werd het evenement afgeblazen. Sterker nog, er viel zelfs nog nooit een regenbuitje. Alleen werd dit jaar vooraf wel heel wat gewikt en gewogen. In verband met corona natuurlijk. Door laten gaan, of toch niet. De organisatie durfde het aan. Mét de nodige maatregelen uiteraard.

Als een tierelier

Maximaal 250 bezoekers mogen deze zaterdagavond het terrein op. In het kader van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, is het vanaf een uurtje of zes, na het openen van de poort, gelijk druk. Ook de inschrijvingen lopen ‘als een tierelier’. Logisch, vindt Annemarie van der Wijst, sinds jaar en dag hoofdorganisator van het ludieke evenement. ,,Het WK Paalklimmen is een begrip in de regio, het is altijd gezellig, vandaag ook nog eens prachtig weer, de mensen willen er weer even uit en er is geen concurrentie van andere evenementen.”

Eye of the tiger

Van der Wijst is zelf inmiddels een expert in de paalklimsport. Ooit was ze in een luttele 13 seconden boven. ,,Maar dat red ik helaas niet meer, de jaren beginnen te tellen.” Van der Wijst mist ook ‘the eye of the tiger’, en wordt inmiddels ingehaald door een jongere generatie hongerige paalklimmende vrouwen. ,,Maar dat is niet erg. Dat hoort er ook bij”, lacht ze. Sowieso is de organisatie sinds vorig jaar zelf uitgesloten van deelname. ,,Daar kwam af en toe toch praat over. Dat we van tevoren zouden oefenen.”

Binnen een uurtje staat de teller met inschrijvingen op 63. Stuk voor stuk gegadigden voor de titel Paalklimkampioen 2020. Een tactiek? Die is er niet echt. Zo snel mogelijk naar boven. En zo’n kort mogelijke stapjes nemen. Schoeisel? Plat en voorzien van een stevige zool, zo vertellen de helpende mannen bij Paal A. ,,Dat past het best in de inkepingen in de paal. Er is nog nooit iemand met hakken in geklommen. En ook niet met blote voeten of op sokken. Dan krijg je splinters.”

Moeilijk?

En of het paalklimmen eigenlijk moeilijk is? Nee, zo blijkt na een rondvraag, gewoon een kwestie van de paal omarmen en gaan. En je moet geen last van hoogtevrees hebben, weet Gijs Donkers, één van de jongere deelnemers. ,,En ook al heb je die vrees niet, dan is het nog steeds beter om niet naar beneden te kijken. Want dat helpt in ieder geval niet.” Ook de drie vrienden van Gijs hebben zich ingeschreven. Doen ze mee voor een onderlinge krachtmeting, of om indruk te maken op de dames? ,,Allebei niet.” De eeuwige roem, daar houden ze het voor het gemak maar even op. En - hoewel ze hun eigen pr’s niet paraat hebben - ‘toch die uitdaging om elk jaar weer sneller en soepeler naar boven komen.’

Eerder was de competitie ‘unisex’, maar sinds een paar jaar zijn de dames en de heren gescheiden. Niet omdat de heren zoveel sneller in het paalklimmen zijn. Integendeel, vrouwen schijnen deze sport een stuk beter te beheersen. ,,En de mannen vonden het niet leuk om van vrouwen te verliezen”, lacht Van der Wijst.

Kimberley van Geffen uit Wijbosch is een van die deelnemende dames. Al tien keer eerder klom ze de paal in, ze doet bijna elk jaar mee. ,,Het is leuk, het geeft een kick, en het is me nog altijd gelukt om de bel te laten klingelen.” Haar man, die heeft zich vandaag ook ingeschreven. Maar klom er nog maar drie keer eerder in. ,,Ik ben dus de paalklimmer thuis.” Een groepje jongeren kijkt vanaf een afstand toe. Drie dames met witte jassen, charmante jurkjes en mooi in haar en make up. Zij komen voor de entourage, niet om zelf ‘de paal in te gaan’. Hun vriendjes, die skippen de activiteit ook. Met een goed ‘excuus’: ,,We hebben last van onze hamstrings.”

Ondertussen klimt de een na de ander in de twee palen. Het record staat in Wijbosch op 8,05 seconde. Dit jaar zijn de palen hoger dan ooit, met een plus van 3 meter ten opzichte van voorgaande jaren. De meeste klimmers zijn oude bekenden, hebben het vaker gedaan. Joep van Helvoort, kampioen bij de jongens vorig jaar, kijkt voor zijn klim nog eens naar zijn familie, en geeft een knikje. Zo van: ‘het komt wel goed, hoor’. Ogenschijnlijk kalm, maar toch wat zenuwen te bespeuren. Zijn reputatie staat immers op het spel. De klim verloopt niet zo soepel als vorig jaar. Aan de andere kant - in Paal B - klimt ondertussen Mark Smits omhoog. Met een soort ‘slingerapentechniek’ is hij in een mum van tijd boven.

Zweet in de naad

De kampioene bij de meiden vorig jaar, Pien, moet ook nog. Ze had er veel vertrouwen in, vertelt ze. Maar na de hobbelige klim van Joep, heeft ze nu toch wat ‘zweet in de naad’. Aan het einde van de avond pas, zal blijken dat Mark Smits gelijk in de eerste klim de snelste tijd noteerde. En met 18,35 seconden het kampioenschap op zijn naam schrijft. Amber van de Tillaart wint bij de dames met 24,59. In de categorie 50 plus is Peter Donkers het snelste. Met 26,82 seconden.

En de langste en meest zwaarbevochten klim van de avond, die komt op conto van Judith Verstappen. Na maar liefst drie minuten en 32 seconden weet ze - onder groot applaus - uiteindelijk op heroïsche wijze de bel te beroeren. In ieder geval een PR dat ze volgend jaar moet kunnen vermorzelen. Als ze dan nog een keer de paal in wil natuurlijk.