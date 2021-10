Wombat-weesjes groeien op bij familie Nooren

LENNISHEUVEL - Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om wombat-weesjes vanuit Australië naar Nederland te krijgen. Maar Marian en Jos Nooren uit Lennisheuvel is het uiteindelijk toch gelukt. De dieren zijn inmiddels goed ingeburgerd in hun verblijven en zijn te zien voor het publiek.

Marian en Jos Nooren uit Lennisheuvel bij Boxtel zijn de exploitanten van BestZOO in Best. Ze wilden al geruime tijd het speciale dier uit Australië halen voor hun dierentuin. Jos Nooren: ,,Australië laat niet snel toe dat wombats het land uit of in gaan. Ze zijn heel streng op allerlei ziekten. Maar we hebben het toch voor elkaar gekregen.”

Poosje laten wennen

Voordat Nooren toestemming kreeg, kwamen specialisten uit Australië kijken naar de dierenverblijven. ,,In opdracht van de Australische overheid kwamen zijn controleren en keuren of ze hier naartoe mochten. We hebben de dieren na aankomst eerst een poos laten wennen, voordat het publiek ze mocht zien. Maar nu kan iedereen ze van dichtbij bekijken.”

Wombat graaft tunnels

Worden in Nederland vaak dassen en egels doodgereden. In Australië gebeurt dat met wombats. Het buideldier is ongeveer 85 centimeter lang en lijkt een beetje op een koala. De koala leeft in bomen, de wombat blijft op de bodem en graaft graag tunnels onder de grond.

Weesjes

Als volwassen wombats worden doodgereden, worden de baby's in de buidel eruit gehaald en met de fles door de plaatselijke bevolking groot gebracht. Ze kunnen, als de jonkies het overleven, niet meer terug naar de natuur. Ze zijn immers gewend aan de mens.

Volle opvangcentra

Daarom verdwijnen de weesjes vaak in opvangcentra. Maar omdat die opvangcentra vol raken, zoeken ze in Australië naar plekken waar ze heen kunnen. Dus mag een aantal van de weesjes naar dierentuinen. BestZOO is de enige dierentuin in Nederland die het beestje nu heeft. Daar hebben ze een binnen- en buitenverblijf. Ze worden een aantal keren per dag gevoerd en komen dan buiten kijken.